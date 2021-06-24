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Борис Джонсон заявил о законных действиях британского эсминца в Черном море

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Frederic Sierakowski / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о законности действий эсминца Defender в Черном море. Его слова передает Reuters.

Политик отметил, что британские военнослужащие легально передвигались в международных водах около Крымского полуострова. Он подчеркнул, что Лондон не признает российскую аннексию Крыма, которая произошла в 2014 году. «Это воды Украины, и абсолютно правильно было использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б», — заключил Джонсон.

Британский премьер также добавил, что помнит времена, когда отношения Лондона и Москвы были намного хуже, чем сейчас.

Ранее Министерство обороны Великобритании также заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. В ведомстве опровергли информацию о том, что российская сторона открыла предупредительную стрельбу.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

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