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МИД выразил протест британскому послу из-за инцидента с эсминцем

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Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

МИД России вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт и выразил ей протест из-за инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.

Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации. Действия британского корабля назвали провокационными и опасными. Также российская сторона сочла инцидент нарушением Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, рассказал свою версию событий. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. Впоследствии он даже опубликовал видеорепортаж с борта эсминца, который подтвердил его заявления. При этом Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы.

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