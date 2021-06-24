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В ООН высказались об инциденте с британским эсминцем в Черном море

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Организация Объединенных Наций (ООН) хочет, чтобы Россия и Великобритания любым возможным способом сняли напряженность в отношениях. Об этом заявил в четверг, 24 июня, официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

На фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море многие СМИ публикуют различные позиции, оценивающие произошедшее, и в ООН видели эти сообщения, отметил представитель организации. «То, что мы хотим видеть, — это, конечно, снижение напряженности любым возможным способом», — сказал Дюжаррик.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не поддерживает действия Лондона с эсминцем Defender в Черном море и не согласна с такой позицией. «Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», — добавил дипломат.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот оставил российские воды.

После этого стало известно о заявлении Министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В Кремле произошедшее назвали провокацией.

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