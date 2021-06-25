Россия ответила на слова Пентагона о дезинформации по британскому эсминцу

Посольство России в США ответило в своем Twitter-аккаунте на слова представителя Пентагона о российской «дезинформации» по инциденту с британским эсминцем Defender, назвав заявления голословными.

«Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», — отметило посольство. Там добавили, что отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США «продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него».

Ранее Пентагона Джон Кирби заявил, что, по данным Минобороны Великобритании, данные о предупредительных выстрелах для эсминца представляют собой «российскую дезинформацию».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.