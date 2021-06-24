Капитан британского эсминца рассказал о предупредительных выстрелах России

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн (Vincent Owen) прокомментировал инцидент с Россией и рассказал о предупредительных выстрелах с ее стороны. Его цитирует корреспондент Daily Mail Марк Никол (Mark Nicol), находившийся на борту корабля.

Капитан заявил, что пограничные сторожевые корабли ВМФ России, скорее всего, открывали предупредительный огонь. Ту же информацию подтвердил журналист Daily Mail: по его словам, он даже слышал, как российская сторона просила британцев сменить курс. Несмотря на это, команда эсминца намеренно оставалась на территории РФ.

«Оуэн отвечает [российской стороне] по радио и напоминает своей команде, чтобы они придерживались легенды. Она заключается в том, что британский корабль соблюдает нормы международного права. Капитан предположил, что Россия все равно попытается заставить эсминец уйти», — написал Никол.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы.

При этом журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, рассказал свою версию событий. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. Впоследствии он даже опубликовал видеорепортаж с борта эсминца, который подтвердил его заявления.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

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