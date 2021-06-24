Инцидент с британским эсминцем в Черном море назвали частью стратегии НАТО

Инцидент с британским эсминцем Defender, который пересек границы России в Черном море, можно назвать частью стратегии НАТО. С таким мнением выступил обозреватель The Spectator Тим Огден.

По мнению журналиста, таким образом альянс говорит Москве о том, что хочет бросить ей вызов. При этом российская сторона также демонстрирует, что готова защищаться. Несмотря на то, что это может привести к столкновению, Огден сомневается в начале полномасштабной войны между НАТО и Россией.

«Вместе с тем это докажет, что вторая холодная война уже началась», — заявил он.

Обозреватель также объяснил действия Великобритании во время происшествия: по его словам, страна хочет «обозначить свою роль на мировой арене» после выхода из Евросоюза. Однако Лондон все же старается не допустить эскалации конфликта с Москвой.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы.

При этом журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, рассказал свою версию событий. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. Впоследствии он даже опубликовал видеорепортаж с борта эсминца, который подтвердил его заявления.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

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