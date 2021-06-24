Песков оценил слова Рябкова «мы можем бомбить»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова «мы можем бомбить», которые дипломат произнес, комментируя инцидент с британским эсминцем в Черном море. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 июня.

«В случае повторения неприемлемых провокаций, если они заходят слишком далеко, нельзя искать никаких опций в защите российских границ», — сказал представитель Кремля.

Ранее Рябков заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить» не только по курсу, но и по цели.

Песков также назвал провокацией действия экипажа эсминца Defender, который 23 июня пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По его словам, действия британского корабля недопустимы и нарушают нормы международного права.

Между тем Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о предупредительных выстрелах с российской стороны.