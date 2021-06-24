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ФСБ опубликовала видео инцидента с британским эсминцем Defender, который незаконно проник в российские воды в Черном море. Кадры разместило РИА Новости.

На них видно, как российские силовики требуют от британцев покинуть территорию, а после открывают предупредительный огонь.

«Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!» — звучат голоса пограничников.

Уточняется, что после выстрелов британский эсминец покинул российские воды в Черном море.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

После стало известно о заявлении Министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В Кремле произошедшее назвали провокацией.