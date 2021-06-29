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В России пообещали НАТО «более шикарные» обеды в случае совместных учений

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Андрей Красов
Андрей Красов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов оценил «стандартный натовский завтрак», который украинская сторона предлагает солдатам стран Североатлантического альянса во время учений Sea Breeze 2021. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в России «могли бы организовать им более роскошные приемы пищи», если бы между Москвой и европейскими государствами существовали более дружеские отношения.

«У нас в вооруженных силах Российской Федерации все абсолютно по-другому. Если бы натовцы дружили с нами, так скажем, то мы бы могли организовать им более роскошные приемы пищи в соответствии со всеми нормами продовольственного обеспечения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Но, к сожалению, десантники Великобритании участвуют в совместных учениях на территории Украины, поэтому пусть довольствуются тем угощением, которое им предлагает украинская сторона», — отметил Красов.

Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участники будут отрабатывать боевые действия на море, суше и в воздухе, а также проведут высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу с противником. Российская делегация в ходе переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене подчеркнула масштабность и агрессивность Sea Breezе, не способствующие безопасности в регионе.

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