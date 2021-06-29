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В Крыму проверили систему противовоздушной обороны на фоне учений НАТО

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Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Проверка системы противовоздушной обороны прошла в Крыму на фоне учений НАТО Sea Breeze, рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев. Его цитирует РИА Новости во вторник, 29 июня.

По его словам, в ходе проверки истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400. Также экипажи самолетов и вертолетов ЧФ провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Панцирь», рассказал он.

Авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах.

28 июня в северо-западной части Черного моря, в районе Одессы и Очакова, начались крупные учения Sea Breeze, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова считает, что учения преследует две цели — дестабилизировать обстановку по периметру российской границы, перебросить различных виды техники и вооружений на территорию Украины.

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