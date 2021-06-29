Песков заявил о готовности Путина сделать все для защиты страны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о готовности президента России Владимира Путина сделать все для защиты страны, сообщает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, зашедшим в территориальные воды России. По его словам, эти действия со стороны Великобритании являются сознательной провокацией.

На вопрос может Путин отдать приказ стрелять по цели в случае повторения такой ситуации он ответил, что не стоит «даже говорить о таких сценариях». «Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам — наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — отметил Песков.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.