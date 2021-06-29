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Захарова вспомнила сказку «Крошка Енот» после угроз США в адрес России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила сказку американской писательницы Лилиан Мур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» после угроз госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес России. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление Блинкена о том, что если Россия «продолжит нападать», то Вашингтон «будет отвечать».

«Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться», — отметила она, прикрепив ссылку на мультфильм 1974-го года по мотивам сказки.

Представитель ведомства добавила, что в России это произведение знают и любят. «А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь», — посоветовала Захарова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Москве ответными действиями в случае проведения «агрессивной политики» в отношении американской стороны. Дипломат отметил, что США готовы соразмерно ответить на решения российских властей.

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