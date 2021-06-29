В Совфеде назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран

Для исключения Россией Чехии из списка недружественных стран шаги должны последовать со стороны Праги. Такое условие назвал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает газета «Известия».

«Нужны шаги именно с чешской стороны. Они только вчера заявили, что Россия должна заплатить 25 миллионов евро за взрывы и пожар на военных складах, к которым мы не имели отношения в принципе», — сказал сенатор.

Он согласился со словами представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала это требование вымогательством. Джабаров отметил, что чешская сторона не предоставила никаких доказательств вины России. По мнению сенатора, так дружественные страны себя не ведут.

Накануне спикер чешского сената Милош Выстрчил заявил, что в Чехии первых шагов ждут именно от российской стороны.

28 июня Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму 25,5 миллиона евро в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, которые произошли в 2014 году. Средства чешские власти планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.

В результате взрывов погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему. После этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.