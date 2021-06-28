Чехия потребовала от России компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Mladá fronta DNES.

Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро). Требование о компенсации содержится в ноте, которую заместитель министра иностранных дел республики Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому.

Смолек также выразил протест из-за списка недружественных стран России, в который попала Чехия.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему, хотя разные чешские политики выступают с разными мнениями по поводу взрывов. Так, премьер-министр страны Андрей Бабиш не сомневается в виновности Москвы и не рассматривает другие версии произошедшего. Однако президент республики Милош Земан настоял на расследовании разных трактовок инцидента.

Так или иначе, обвинения Праги привели к обострению ее отношений с Москвой. Именно из-за этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.