Президент Чехии призвал рассмотреть разные версии взрывов складов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан призвал рассматривать различные версии причин взрывов военных складов во Врбетице. Его слова со ссылкой на телеканал CNN Prima News приводит ТАСС.

Земан отметил, что не изменил свой взгляд по поводу рассмотрения нескольких версий причин инцидента. Он добавил, что считает необходимым тщательно расследовать этот инцидент, чтобы установить правду о произошедшем.

По мнению Земана, причастность предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова является лишь одной из версий. Он напомнил, что у контрразведки Чехии нет доказательств, что они проникали на территорию складов, но он относится серьезно к такому предположению.

Также, по словам президента, нужно изучить вероятность начала взрывов из-за неумелого обращения с боеприпасами. Другая возможная версия — попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.

При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что другие версии инцидента, кроме причастности российских спецслужб, не рассматриваются. «Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо для Чехии», — добавил он.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к этому, что привело к обострению отношений двух стран.