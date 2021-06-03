В Чехии нашли нестыковки в версии властей об инциденте во Врбетице

Аналитики нашли нестыковки в версии чешских властей об инциденте со взрывами военных складов в деревне Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Об этом пишет Parlamentni listy со ссылкой на местное агентство EXANPRO, специализирующееся на анализе информации в сфере безопасности.

Так, чешские власти, обвиняя российскую сторону в инциденте, ссылались на важную улику — электронное письмо о предоставлении доступа на режимную территорию, которое было якобы отправлено агентами спецслужб РФ — Александром Мишкиным и Анатолией Чепигой (предположительно, под этими именами скрывались Александр Петров и Руслан Боширов) арендатору складов — компании Imex Group. Аналитики задаются вопросом, почему копии их паспортов были опубликованы, в то время как само письмо так и не было обнародовано.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что изначально чешская сторона заявляла, что отправителями письма были предполагаемые организаторы взрывов, однако затем эта версия была пересмотрена и отправителем названа Национальная гвардия Таджикистана. По мнению аналитиков, письмо было сфабриковано, и есть вероятность, что оно вообще никогда не существовало. Вместе с тем оно не доказывает присутствие российских агентов в помещении складов.

Аналитики предположили, что чешское правительство получило копии паспортов «от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской службы безопасности и информации», что позволило пустить национальную политику страны по направлению своих интересов.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.