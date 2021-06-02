Захарова рассказала о «мощном откровении» Чехии

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека о срочном возвращении сотрудников чешской разведки на родину. Она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат рассказала, что чешские власти начали экстренно отзывать сотрудников спецслужб с российской территории еще до обнародования инцидента со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице. «Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа», — отметила она.

Захарова сформулировала несколько вопросов к Праге, связанных с заявлением Гамачека. В частности, она поинтересовалась количеством представителей чешских спецслужб в России, их полномочиями и руководством. Дипломат спросила, по каким паспортам они въезжали в страну и было ли у них российское гражданство.

Захарова также уточнила значение слова «исчезли», которое употребил вице-премьер в отношении чешских агентов. «Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их "исчезновению"?» —поинтересовалась она.

31 мая стало известно, что Гамачек мог поставить под угрозу чешских шпионов, работающих за рубежом. Речь идет о заявлении политика в связи с отъездом чешских граждан из страны перед началом международного скандала по поводу взрыва на складе боеприпасов во Врбетице.

У Москвы с Прагой осложнились отношения после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах. 29 мая Чехию покинули 54 сотрудника российского посольства с семьями. Как сообщает ТАСС, 31 мая на родину вернулись еще 60 россиян.