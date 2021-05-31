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Премьера Чехии заподозрили в махинациях с деньгами ЕС

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Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Полиция Праги порекомендовала предъявить действующему премьер-министру Анджею Бабишу обвинения в махинациях с субсидиями, выделенными Евросоюзом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Следствие установило, что Бабиш, вероятно, связан с махинацией на два миллиарда долларов. Прокуратуре предстоит решить, выдвигать ли обвинения против политика. Отмечается, что полицейские уже давали такую рекомендацию два года назад, но тогда генпрокурор страны Павел Земан заявил, что выводы, полученные следователями, преждевременны, а доказательств не хватает.

Расследование касается фермы, входившей в холдинг Agrofert, принадлежащей родственникам Бабиша, а до его политической карьеры — и ему самому. Agrofert объединяет более 250 компаний и не могла получать субсидии, предназначенные для малого и среднего бизнеса.

Бабиш отрицает свою причастность к этому делу. Отдельное расследование со стороны ЕС, впрочем, пришло к выводу о том, что у премьера в нем есть «конфликт интересов». В 2019 году в стране прошли массовые протесты с требованием отправить Бабиша в отставку.

Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра с 2017 года. До этого был министром финансов и первым заместителем председателя правительства Чехии с 2014 года. Он занимает второе место в списке самых богатых людей Чехии.

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