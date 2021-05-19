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Вице-премьера Чехии обвинили во лжи о поездке в Россию

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Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек
Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек
Фото: David W Cerny / Reuters

Первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека обвинили во лжи о поездке в Россию. Об этом заявил чешский сенатор Вацлав Ласка, передает РИА Новости.

«Подтверждено, что господин Гамачек хотел ехать в Москву, а его утверждение о том, что это был камуфляж, является лживым», — подчеркнул Ласка. Так политик прокомментировал результаты заседания комитета по международным делам сената, на котором обсуждалась запланированная поездка первого вице-премьера в Россию, которая так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что Гамачек планировал 19 апреля нанести рабочий визит в Москву, где намеревался провести переговоры о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации в Чехии. Однако 17 апреля политик выступил с заявлением вместе с премьер-министром страны Андреем Бабишем, в котором объявил о подозрениях о причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 году. В итоге поездка Гамачека в Москву отменилась.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, из-за которых погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.

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