Президент Чехии захотел антироссийского преемника

Президент Чехии Милош Земан захотел, чтобы его преемником на посту стал премьер-министр страны Андрей Бабиш, известный своими антироссийскими взглядами. Слова политика приводит чешское издание Novinky.cz.

Земан заявил, что проголосовал бы за Бабиша на президентских выборах. «Он проделал невероятный объем работы, в отличие от тех, кто только критиковал», — пояснил чешский президент.

Президентский срок Земана истекает в 2023 году. Согласно опросам общественного мнения, Бабиш — один из главных фаворитов в предстоящей предвыборной гонке.

Решение Земана поддержать Бабиша на выборах примечательно тем, что в последние недели между двумя политиками наблюдались серьезные противоречия из-за скандала вокруг взрывов в Врбетице в 2014 году. Так, президент Чехии заявил, что помимо причастности российских спецслужб следует рассмотреть и другие версии событий, например, попытку скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. В ответ премьер-министр страны напомнил президенту, что полиция расследует одну версию, и выразил недоумение.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.