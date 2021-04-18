Вице-премьер Чехии собирался в Москву несмотря на обвинения в адрес России

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который в настоящий момент также занимает должность врио главы МИД, знал о предполагаемой причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, но, несмотря на это, планировал 19 апреля рабочий визит в Москву, где намеревался провести переговоры о покупке республикой российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание denikn.cz.

По данным чешских журналистов, инцидент во Врбетице обсуждался две недели назад на заседании правительственного комитета по делам спецслужб. Бывший глава МИД Чехии Томаш Пержичек, покинувший свой пост после этого, подтвердил изданию, что он, будучи министром иностранных дел, владел данной информацией.

В свою очередь, Гамачек указал, что получил полные данные об обстоятельствах инцидента лишь несколько дней назад. Он также заявил, что намерен потребовать от полиции расследовать факт проникновения в СМИ секретной информации, согласно которой об инциденте в деревне Врбетице властям было известно ранее прошедшей пятницы.

В субботу, 17 апреля, чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что Прага заподозрила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.