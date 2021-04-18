Стены посольства России в Праге облили кетчупом

В Праге хулиганы облили стены посольства России кетчупом. По словам представителя местных правоохранительных органов Яна Данека, задержаны семь человек, передает ТАСС.

В настоящий момент ведется расследование, против задержанных возбуждено дело об административном нарушении. Отмечается, что стены посольства уже очищены.

Подозреваемые объяснили, что кетчуп символизирует кровь погибших при взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице — власти Чехии считают, что к происшествию могут быть причастны российские спецслужбы.

В субботу, 17 апреля, чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что Прага заподозрила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году. «Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб (...). Но прежде всего там погибли два наших соотечественника», — сказал он.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.