В Чехии понадеялись на русское великодушие

Бывший чешский дипломат Станислав Суя выразил надежду на нормализацию отношений между Чехией и Россией и понадеялся в этом на «русское великодушие». Суя заявил об этом в интервью изданию Haló noviny.

Бывший дипломат считает, что нынешние разногласия стран аномальны и кем-то срежиссированы: доказательств причастности РФ ко взрывам во Врбетице нет, а соответствующие обвинения ничем не подкреплены.

При этом недавние высылки дипломатов из солидарности с союзником — беспрецедентный шаг даже для времен холодной войны, указывает Суя. По его словам, кризис в отношениях двух стран грозит экономическим ущербом, и его стоит скорее прекратить.

26 мая стало известно, что чешское посольство в Москве уволило 71 российского гражданина в рамках сокращения дипмиссии.

Ранее сообщалось, что представители посольства России, сокращаемого на паритетных началах с чешской стороной до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников», покинут Прагу 29 и 31 мая.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которых погибли два человека. Взрывы произошли в конце 2014 года. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.