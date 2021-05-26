Болгарского дипломата выслали из России

Россия выслала болгарского дипломата. В МИД России объяснили шаг тем, что это является ответной мерой на «ничем не мотивированную» высылку российского дипломата из Болгарии в апреле. Об этом в среду, 26 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии», — пояснили в МИД.

В апреле Болгария объявила одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата.

Ранее прокуратура Болгарии заподозрила граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Целью уничтожения была продукция, которая якобы должна была вывозиться на Украину и в Грузию. Компания Гебрева позже обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов.

Обвинения Болгарии в адрес России прозвучали после обвинений Чехии, сообщившей о причастности российских агентов к взрыву на складе боеприпасов, произошедшему в 2014 году во Врбетице.