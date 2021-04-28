Прокуратуру Болгарии обвинили в искажении фактов о взрывах на заводах и складах

Фирма EMCO болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов при расследовании серии взрывов, прогремевших в период с 2011-го по 2020 год на оружейных заводах и складах страны. Об этом сообщает Radio Bulgaria.

Представители компании уличили надзорный орган в попытке ввести в заблуждение международное сообщество и назвали ложью заявления, что боеприпасы были предназначены для экспорта. «Эту ложь легко можно установить, благодаря наличным документам», — заверили в EMCO.

Вместе с тем в фирме указали, что лишь часть упомянутых взрывов касалась боеприпасов EMCO. Руководители компании задались вопросом, чем прокуратура была занята все эти годы и почему не установила обстоятельства инцидента и имена виновных. Они также предположили, что прокуратура может пытаться прикрыть чьи-то действия.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Уточнялось, что организаторы преступлений якобы преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая якобы должна была вывозиться на Украину и в Грузию.

Заявление прозвучало после обвинений Чехии, заявившей о причастности России к взрыву на складе боеприпасов, произошедшему в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на российские спецслужбы. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году и заложили взрывчатку на одном из складов за день до инцидента.