Чехия призвала Россию убрать ее из списка недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, его цитирует сайт чешского МИД.

Дипломат подчеркнул, что обозначение Чехии и любой другой страны как недружественной — шаг, который усиливает напряжение в международных отношениях, и призвал Москву отказаться от своего решения. «Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможностях полной нормализации двусторонних отношений», — заключил он.

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Кулганек также отметил, что создание списка «враждебных стран» противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек мог поставить под угрозу чешских шпионов, работающих за рубежом. Речь идет о заявлении политика в связи с отъездом чешских граждан из страны перед началом международного скандала по поводу взрыва на складе боеприпасов во Врбетице.

У Москвы с Прагой осложнились отношения после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах. 29 мая Чехию покинули 54 сотрудника российского посольства с семьями. Как сообщает ТАСС, 31 мая на родину вернулись еще 60 россиян. Точное число сотрудников чешского посольства в Москве, покинувших российскую территорию, пока неизвестно. 25 мая появилась информация, что ведомство в России покинут 16 дипломатов, 4 административно-технических сотрудника и 91 наемный сотрудник.