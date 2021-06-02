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Глава «Ростеха» назвал обвинения россиян во взрывах в Чехии провокацией

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает обвинения россиян во взрывах на складах боеприпасов в Чехии провокацией. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что "извините, но...", когда ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования. Никаких следов России или спецслужб России не было и нет. Я думаю, что это чистая провокация, чтобы устроить скандал», — сказал он.

Чемезов предположил, что целью этой провокации было обострение отношений между странами. Он привел в пример ситуацию с Украиной, где пытаются «оттянуть Украину от России, создать очаг напряженности на границе с Россией и на ближайших границах с Россией. А Чехия — это тоже не так далеко», — резюмировал глава «Ростеха».

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.

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