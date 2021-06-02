В Чехии захотели объявить импичмент заступившемуся за Россию президенту

В Чехии захотели объявить импичмент президенту страны Милошу Земану, заступившемуся за Россию в скандале вокруг взрывов на складах во Врбетице. Об этом заявил председатель комитета по безопасности сената Чехии Павел Фишер, его слова приводит издание Novinky.

Фишер заявил, что в комитете пришли к выводу, что Земан не в состоянии занимать пост президента страны. «Он часто дезориентирован, действует без согласования с правительством», — подчеркнул депутат. Политик упрекнул главу государства в том, что тот неверно интерпретирует Конституцию, не сдерживает своих обещаний и притесняет свободу СМИ.

Фишер сообщил, что сенат, где большинство мест занимают оппоненты Земана, проголосует по предложению о его отстранении от должности на следующей неделе.

Ранее Земан заявил, что причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Он также заявил, что другие версии, помимо причастности российских спецслужб, рассматривала и министр юстиции Чехии Мария Бенешова. Сама Бенешова эту информацию опровергла. Также сообщалось, что секретный документ контрразведки о том, что в организации взрывов на складах во Врбетице якобы участвовали агенты российских спецслужб, пролежал у президента без внимания целых десять дней.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.