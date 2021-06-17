Чехия захотела наладить отношения с Россией

Власти Чехии захотели снова наладить отношения с Москвой. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш, его слова передает РИА Новости.

Политик отметил, что в Праге будут организованы консультации о дальнейших отношениях с Россией. Он заявил, что в консультационных встречах поучаствуют представители чешского МИД и всех парламентских партий.

Бабиш также напомнил, что Чехия — суверенная страна и не потерпит иностранных вмешательств в свою внутреннюю политику. «Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать», — подчеркнул он.

27 мая стало известно, что бывший чешский дипломат Станислав Суя выразил надежду на нормализацию отношений между Чехией и Россией и понадеялся в этом на «русское великодушие». По его словам, нынешние разногласия стран аномальны и кем-то срежиссированы. Суя подчеркнул, что кризис в отношениях двух стран грозит экономическим ущербом и его стоит скорее прекратить.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Москва отрицает обвинения. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позже стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.

14 мая правительство России включило Чехию в список недружественных стран. Уточнялось, что республике разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян. 29 мая Чехию покинули 54 сотрудника российского посольства с семьями. Как сообщает ТАСС, 31 мая на родину вернулись еще 60 россиян.