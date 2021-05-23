В Чехии назвали Россию угрозой для стран Центральной Европы

Председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский назвал Россию угрозой для стран Центральной Европы и заявил, что Москва всегда будет стремиться усилить свое влияние. Его слова, сказанные в эфире Чешского ТВ, передает РИА Новости.

«РФ всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь свое влияние, и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны. Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении ее бывшей сферы влияния», — отметил Рыхетский.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, из-за которых погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.