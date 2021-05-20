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В Чехии заявили о «плачущих пивоварнях» из-за разрыва отношений с Россией

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Фото: David W Cerny / Reuters

В Чехии раскритиковали политику властей в отношении России и заявили о «плачущих» из-за возможного разрыва пивоварнях. Об этом сообщил депутат Ян Грнчирж, передает издание Parlamentní listy.

Политик отметил, что разрыв отношений с российской стороной принесет стране крупные экономические потери. «Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие», — заключил он.

Грнчирж также подчеркнул, что доказательства причастности Москвы ко взрывам во Врбетице в 2014 году отсутствуют. Он покритиковал вступление страны в дипломатический конфликт с Россией и предположил, что в рамках ухудшения отношений Чехия была втянута в игру спецслужб, связанную с изменением руководства США. Депутат добавил, что власти страны «сыграли роль полезных идиотов» для обострения геополитической обстановки.

Политик оценил участие посла Чехии в России Витезслава Пивоньки в параде Победы 9 мая. Он заявил, что участие европейских стран в подобных мероприятиях «сохраняет здравый смысл».

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, из-за которых погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.

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