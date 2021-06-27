Захарова ответила на заявления чешских лидеров строчками из басни Крылова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента и премьер-министра Чехии о версиях взрывов во Врбетице басней Ивана Крылова. Мнение она высказала в своем Telegram-канале.

Дипломат вспомнила эпизод из басни «Лебедь, Щука и Рак», начинавшийся со строчки «когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет».

Тем самым Захарова отреагировала на расходящиеся во мнениях заявления президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра страны Андрея Бабиша. Земан призвал рассматривать различные версии причин взрывов военных складов во Врбетице. Бабиш же сказал, что другие версии инцидента, кроме причастности российских спецслужб, не рассматриваются. «Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо для Чехии», — добавил он, намекая на слова лидера страны.

По мнению Земана, причастность российских спецслужб является лишь одной из версий. Он подчеркнул, что нужно изучить вероятность начала взрывов из-за неумелого обращения с боеприпасами. Другая возможная версия — попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к этому, что привело к обострению отношений двух стран.