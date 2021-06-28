Россия сравнила Чехию с вымогателями из-за требований компенсации

МИД Чехии официально вручил российскому послу ноту с требованием полной компенсации ущерба за взрывы во Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия чешских властей с поведением вымогателей. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала сообщение СМИ о вручении ноты — заявила, что Чехия таким образом подтверждает свой статус «недружественного государства», а ее власти «действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных"».

«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег, называют вымогателями», — заключила дипломат.

Ранее 28 июня стало известно, что власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году. Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро), их планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему, хотя разные чешские политики выступают с разными мнениями по поводу взрывов. Так, премьер-министр страны Андрей Бабиш не сомневается в виновности Москвы и не рассматривает другие версии произошедшего, а президент республики Милош Земан настаивал на расследовании разных трактовок инцидента.

Так или иначе, обвинения Праги привели к обострению ее отношений с Москвой. Именно из-за этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.