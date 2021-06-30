Мир
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах после отставки
ВОЗ рассказала о вытеснении других штаммов коронавируса «лямбда»-вариантом
Наводящие «переправу через лужу» коммунальщики в Москве попали на видео 
Россиянин покатался на доске для серфинга по подтопленной улице и получил штраф
Раскрыт секрет безвредного мяса
Власти Турции разъяснили требования к вакцине для россиян
Онищенко прокомментировал угрозы жене задавшего вопрос Путину россиянина
В Чехии нашли способ «выбить стул» из-под «Северного потока-2»
Путин оценил идею перенести столицу из Москвы в Сибирь 
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров пошутил на встрече с главой МИД Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров пошутил в ответ на просьбу журналиста в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Произошло это во время совместного фотографирования. Журналист попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы дипломат не загораживал флаг России. «Вы видите то, что видите. Не говорите, что нам делать», — сыронизировал Лавров.

Журналисты и члены делегаций стран рассмеялись, а сам Чавушоглу отметил, что ему понравилась шутка главы российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров прибыл на встречу с Мевлютом Чавушоглу накануне вечером. Переговоры глав МИД пройдут в Анталье. На них министры обсудят ситуацию в Закавказье, на Украине и в Черноморском регионе, урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары, а также налаживание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров раскритиковал позицию США о России после встречи Путина и Байдена
Лавров назвал причину отказа Евросоюза от саммита с Путиным
Лавров отреагировал на инициативу пригласить Путина на саммит Евросоюза