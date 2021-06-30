Лавров пошутил на встрече с главой МИД Турции

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров пошутил в ответ на просьбу журналиста в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Произошло это во время совместного фотографирования. Журналист попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы дипломат не загораживал флаг России. «Вы видите то, что видите. Не говорите, что нам делать», — сыронизировал Лавров.

Журналисты и члены делегаций стран рассмеялись, а сам Чавушоглу отметил, что ему понравилась шутка главы российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров прибыл на встречу с Мевлютом Чавушоглу накануне вечером. Переговоры глав МИД пройдут в Анталье. На них министры обсудят ситуацию в Закавказье, на Украине и в Черноморском регионе, урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары, а также налаживание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции.