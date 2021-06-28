Лавров назвал причину отказа Евросоюза от саммита с Путиным

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему инициатива европейских лидеров о проведении встречи с российским президентом Владимиром Путиным была «похоронена». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о проведении встречи с Владимиром Путиным, не успев родиться, была похоронена», — говорится в статье «О праве, правах и правилах».

По словам главы внешнеполитического ведомства, противниками проведения саммита стали прибалты и поляки, даже несмотря на то, что «США — самим фактом российско-американского саммита в Женеве — как бы дали зеленый свет этой инициативе [проведению саммита]».

Кроме того, Лавров заявил, что новые санкции против Москвы, которые было поручено разработать по итогам саммита в Брюсселе, не обоснованы. «Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы — пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь», — заметил Лавров.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе отвергли идею пригласить Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Кроме того, главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России. Канцлер Германии Ангела Меркель после отказа Совета Европейского союза (ЕС) организовать саммит с Путиным рассказала о своем предложении провести переговоры в формате «без лидеров».

Инициативу о встрече с Путиным выдвинули лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон еще 23 июня. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что идея приглашения Путина, возможно, связана с минувшей встречей российского и американского лидеров в Женеве. Дипломат подчеркнул, что, вероятно, женевские переговоры восприняли в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».