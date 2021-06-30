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Германия и Италия завершили вывод войск из Афганистана

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Фото: Reuters

Германия и Италия завершили вывод войск из Афганистана после почти двадцатилетнего пребывания на территории страны вместе с армией США и другими международными силами. Об этом сообщили в министерствах обороны двух стран, передает газета Daily Sabah.

Немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр поблагодарила в Twitter 150 тысяч участников афганской военной кампании и выразила соболезнования родственникам погибших. «Подходит к концу целая глава в истории, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях», — подчеркнула она.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини также заявил, что операция по выводу войск страны из Афганистана завершилась. Он отметил, что на этом помощь Рима афганским властям не заканчивается. «Она продолжится в других формах, от укрепления и развития сотрудничества до поддержки афганских республиканских институтов», — уточнил министр.

1 июня сообщалось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

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