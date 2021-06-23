В США прокомментировали сроки вывода американских войск из Афганистана

Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости.

На регулярном брифинге для представителей СМИ Псаки спросили, ожидается ли изменение сроков вывода ВС США из Афганистана в связи с тем, что 25 июня американский президент Джо Байден планирует встретиться в Вашингтоне с афганским коллегой Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

«Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Они [сроки], конечно же, контролируются нашим министерством обороны», — сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в настоящее время вывели треть своих войск из Афганистана.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.