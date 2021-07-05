Уход США из Афганистана назвали «вызовом для всего региона»

Уход войск США и международной коалиции с территории Афганистана — вызов для всего региона, и последствия этого могут ощутить не только соседние страны, но и Россия. Об этом заявил советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб, передает РИА Новости.

Мохиб назвал грядущий вывод американского военного контингента «возможностью построить стабильный Афганистан» и стабилизировать страну и регион без прямого иностранного вмешательства.

«Если результаты вывода иностранных войск будут не такими, как мы все хотим, такими, каких хочет афганский народ, это будет в первую очередь иметь последствия для Афганистана и серьезные последствия в сфере безопасности для Центральной Азии и России», — отметил он.

Накануне, 4 июля, экс-сенатор Франц Клинцевич заявлял, что Россию ожидает опасный наплыв беженцев из Средней Азии в случае вывода американских войск из Афганистана. Он, однако, считает, что США, вопреки договоренностям, не будут полностью выводить войска.

Ранее Байден опроверг информацию о том, что американская армия преждевременно покинет Афганистан из-за усиления столкновений с боевиками.