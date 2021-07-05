Экс-глава турецкой разведки назвал нового гаранта безопасности в Афганистане

Новым лидером в Афганистане можно назвать Турцию, поскольку именно она будет гарантировать безопасность в регионе после вывода войск США. Об этом экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин заявил в интервью с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По мнению Пекина, это можно воспринимать как миссию Анкары в рамках НАТО, однако даже в таком случае турецкая сторона будет отстаивать свои интересы.

Кроме того, он прокомментировал саммит стран Североатлантического альянса, состоявшийся 14 июня. Экс-глава турецкой разведки считает, что на нем США хотели «продемонстрировать силу» и заявить о своем первенстве, однако этого не произошло. Так, Вашингтону не удалось консолидировать страны НАТО и добиться общего понимания важных вопросов. «Нет единого мнения даже по вопросам, касающимся России», — признал Пекин.

Соединенные Штаты также хотели добиться перезагрузки отношений между членами альянса во время саммита, однако и этого не произошло. Хотя Анкара заявила о приверженности НАТО, она также подчеркнула важность своих отношений с Китаем и Россией.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.