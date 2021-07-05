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Экс-глава турецкой разведки дал совет на случай войны между Россией и Украиной

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Исмаил Хаккы Пекин
Исмаил Хаккы Пекин
Кадр: Xwebûn

Экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин оценил поставки оружия на Украину и их влияние на возможность начала войны между Россией и Украиной. Он высказался в интервью с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

Пекин считает, что поставки турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 Киеву не вредят отношениям Анкары и Москвы. Более того, турецкая сторона старается сохранять стабильные отношения с обеими странами и не вмешиваться в их внутренние дела. По словам экс-главы разведки, этого достаточно для того, чтобы избежать возникновения конфликта между Россией и Украиной.

Однако он все равно дал советы на случай начала войны: на его взгляд, Турции стоит максимально дистанцироваться от каждой из сторон. «Я не думаю, что Россия захочет войны в регионе, но, если она разразится, никто не поможет Украине. Поэтому Турция должна действовать осторожно, учитывать чувствительность обеих сторон к этому вопросу и избегать осложнений в отношениях с ними», — пояснил Пекин.

24 мая Министерство обороны Польши рассказало о намерении закупить у Турции беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2. Это первая страна НАТО, которая решила купить турецкие летательные аппараты. Варшава рассчитывает получить оснащенные противотанковыми снарядами дроны в ближайшее время. Речь идет о как минимум 24 БПЛА.

Такой договор подписала и Украина еще несколько лет назад. Неясно, сколько БПЛА она получила: вероятно, речь идет о 50 единицах. В апреле Вадим Ноздря, гендиректор госкомпании «Укрспецэкспорт», занимающейся импортом и экспортом вооружений, рассказывал о намерении наладить совместное производство Bayraktar TB2 на Украине. Кроме того, до 2023 года турецкие специалисты построят для нее современный корвет. Военный корабль уже заложен на верфи.

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