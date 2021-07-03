На Украине пригрозились «открыть огонь на поражение» против российских кораблей

Украина может открыть огонь на поражение по российским кораблям, угрожающим проходу украинских судов через Керченский пролив, в частности, катерам Росгвардии, пишет Defense Express.

Информационно-консалтинговое агентство отмечает, что огонь по противодиверсионным катерам проекта 21980 «Грачонок» и скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510 «БК-16» может вестись как с моря, так и с воздуха. В первом случае ожидается использование речных бронекатеров проекта 58150 «Гюрза», во втором — беспилотников Bayraktar TB2 или вертолетов Ми-14.

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Агентство напоминает, что в апреле украинские Ми-14 были задействованы в учениях по поражению надводных целей авиационными бомбами, а в июне с их же участием была отработана атака на десантные корабли условного противника.

В июне компании «Мотор Сич» и Turkish Aerospace Industries (TAI) подписали соглашение на поставку 14 украинских силовых агрегатов для 11-тонного турецкого многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK-2 (Т929).

В июле 2020 года агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства беспилотников Bayraktar TB2.