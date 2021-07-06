США вывели большую часть своих войск из Афганистана — процесс завершен на 90 процентов. Об этом пишет журналистка Дженнифер Ханслер со ссылкой на центральное командование Соединенных Штатов, запись опубликована в Twitter.

Министерство обороны страны осуществило около тысячи грузовых рейсов и вывезло 17 тысяч единиц оборудования. Минобороны Афганистана передали семь военных объектов.

5 июля советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал уход войск США и международной коалиции с территории Афганистана вызовом для всего региона. По его словам, последствия этого могут ощутить не только соседние страны, но и Россия. Такие опасения в том числе связаны с активизацией боевиков из движения «Талибан» (запрещено в России).

Кроме того, есть опасения, что РФ ожидает опасный наплыв беженцев из Средней Азии после вывода американских войск из Афганистана. Однако Москва не планирует включаться в конфликт и не ведет переговоров с официальным Кабулом на предмет ввода российских войск в страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.