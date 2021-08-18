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Трамп обвинил армию Афганистана в погоне за деньгами

Трамп: вывод войск из Афганистана — самое большое унижение для США
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп оценил вывод войск из Афганистана под руководством действующего лидера Джо Байдена. По мнению Трампа, это решение стало наибольшим унижением для США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Текущую ситуацию Трамп назвал «ужасными временами» для США. Он выразил мнение, что за все годы существования США ни разу не подвергались подобному унижению, это самый негативный инцидент. Трамп также считает, что Китай наблюдает за происходящим, радуясь и смеясь на Штатами.

Кроме того, бывший лидер США заявил, что армия Афганистана воевала не за страну, а за деньги. Он обвинил бойцов в погоне за финансами, поскольку они получают самую крупную зарплату в мире среди солдат. «Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», — отметил он.

«Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. В это просто невозможно поверить», — подчеркнул бывший президент страны, комментируя положение в США.

Сам Байден считает решение вывести войска США из Афганистана правильным. Политик выразил сожаление происходящему в республике, однако дальнейшее пребывание сил Штатов в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявили об установлении контроля во всем Афганистане. Сейчас управление республикой принадлежит временному совету, который передаст власть талибам.

Предыстория: США вывели большую часть своих войск из Афганистана
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