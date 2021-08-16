Байден назвал последствия возможного отказа от вывода войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал последствия, которые могли бы возникнуть в случае возможного отказа от вывода американских войск из Афганистана. Он заявил об этом, выступая с речью о ситуации в Афганистане, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, если бы США оставили войска, это означало бы эскалацию конфликта. Кроме того, в таком случае потребовалось бы направить в страну тысячи дополнительных военных.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.