Посол России заявил о перспективах власти в Афганистане разных политических сил

Жирнов заявил о перспективах вхождения во власть в Афганистане разных политических сил

Перспективы вхождения во власть в Афганистане представителей разных политических сил имеются. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Думаю, что перспективы для вхождения во власть представителей разных политических сил есть», — сказал он.

Кроме того, дипломат обратил внимание, что вопрос оказания гуманитарной помощи афганцам остается актуальным.

Ранее Жирнов назвал талибов, охраняющих российскую дипмиссию в Кабуле, адекватными мужиками. «Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший», — сказал Жирнов.

15 августа «Талибан» (запрещено в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.