Афганский военный самолет и МиГ-29 столкнулись над Узбекистаном

Афганский военный самолет Embraer-314 и узбекский МиГ-29 столкнулись в небе над Узбекистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Столкновение произошло в воскресенье, 15 августа.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 14 и 15 августа воздушное пространство республики незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета из Афганистана. В ведомстве заявили, что они перевозили военнослужащих, которые бежали из страны после захвата власти боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Для контроля и сопровождения воздушных судов были подняты истребители ВВС Узбекистана.

Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах Генпрокуратура Узбекистана о столкновении МиГ-29 с афганским Embraer-314

Cотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) рассказал, что два летчика из самолета ВВС Афганистана выжили. Оба военных находятся в больнице в Термезе. Их состояние оценивается как тяжелое. «Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета», — сообщил он. Специалист добавил, что выжившие военные находятся в отделении реанимации.

Обстановка на границе

Сейчас на границе двух стран сохраняется спокойная обстановка, через КПП пропускают только граждан Узбекистана и обладателей бизнес-виз. Выезд из Афганистана закрыт. При этом вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от боевиков движения «Талибан». По данным Генпрокуратуры республики, инцидент произошел 15 августа на территории Термезского района: 158 беглых афганцев пересекли пограничную реку Амударья и вошли на территорию республики в обход пропускных пунктов. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном въезде в страну. Она предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Побег из Афганистана

16 августа стало известно, что украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что часть эвакуированных на Украину граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца. В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. «Дестабилизация в Афганистане грозит появлению нерегулируемых потоков миграции в Европу», — сказал он, добавив, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее. По словам Макрона, это угрожает «миру и международной стабильности».

Ситуация в Афганистане

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей. Многие попытались спастись бегством из города, некоторые стали цепляться за шасси взлетающих самолетов в надежде улететь из страны.