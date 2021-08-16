Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. Он рассказал об угрозе для Европы в телеобращении, его цитирует РИА Новости.

«Дестабилизация в Афганистане грозит появлению нерегулируемых потоков миграции в Европу», — сказал он, добавив, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее. По словам Макрона, это угрожает «миру и международной стабильности».

16 августа стало известно, что украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что часть эвакуированных на Украину граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что стремительный успех движения «Талибан» (запрещено в России) на афганской территории стал неожиданным для Байдена. Политик обвинил в сложившейся ситуации правительственные силы Афганистана, которые не смогли дать достойный отпор захватчикам и допустили падение республики.

11 августа американский президент подчеркнул, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с афганских территорий. Он напомнил, что за время военной кампании в Афганистане тысячи американских военных пострадали или погибли.