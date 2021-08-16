США обвинили афганские власти в падении городов под натиском талибов

Советник Байдена по нацбезопасности: США не предполагали, что Афганистан падет так быстро

Американские власти не предполагали, что города Афганистана так быстро падут под натиском боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передает Axios.

Политик рассказал, что стремительный успех талибов на афганской территории стал неожиданным для американского лидера. Он обвинил в сложившейся ситуации правительственные силы Афганистана, которые не смогли дать достойный отпор захватчикам и допустили падение республики.

«Мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов на обучение афганских военных и предоставление им необходимого оборудования и поддержки сил США», — подчеркнул Салливан. По его словам, перед Байденом до сих пор стоит вопрос о том, должны ли американские солдаты бороться за чужую страну, если ее жители не готовы постоять за себя.

Советник президента отметил, что силы США успешно вывезли всех сотрудников американского посольства в Кабуле. Он заключил, что Вашингтон продолжит эвакуировать из страны афганцев, которые сотрудничали с американскими военными.

Ранее сообщалось, что жители попытались покинуть Афганистан, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Десятки афганцев окружили воздушное судно на взлетной полосе и препятствовали его отправлению. Некоторые из них привязывали себя к самолету и цеплялись за шасси.