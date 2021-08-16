Афганцы привязали себя к самолету США для побега из страны

Афганцы окружили самолет США и привязали себя к нему в надежде покинуть Кабул

Жители попытались покинуть Афганистан, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News в Twitter. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

На записи видно, как американское воздушное судно двигается по взлетной полосе. Десятки афганцев окружили самолет и бегут вслед за ним. При этом некоторые из них пытаются закрепиться на различных частях борта ради побега из страны: кто-то цепляется за шасси, кто-то привязывает себя к внешнему корпусу самолета.

По информации Telegram-канала «Пул N3», жители афганской столицы, которым не удалось удержаться на внешней стороне самолета, упали на землю и разбились.

Ранее уже сообщалось, что двое афганцев погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. Жители Афганистана, по предварительным данным, работавшие с американскими военными, пытались спастись на самолете. Однако на борту места для них не нашлось. Беженцы зацепились за шасси, но не смогли удержаться, когда самолет набирал высоту.

До этого стало известно, что толпы афганцев, спасающихся от мести «Талибана» (запрещен в России) за сотрудничество с США, заполнили аэропорт Кабула. Они препятствовали вылету самолетов и пытались прорваться на вылетающие рейсы. На данный момент в столичном аэропорту остаются тысячи американских военных, но им не удается урегулировать ситуацию.