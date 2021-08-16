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Талибы начали охранять посольство России в Кабуле

Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле
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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Они уверяют, что российские дипломаты могут работать спокойно, пишет ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова.

Он пояснил, что сегодня территорию диппредставительства покинули военные афганских национальных сил безопасности, которые охраняли россиян ранее. Талибы уверяют, что «ни один волос не упадет с голов российских дипломатов».

По словам дипломата, обстановка в столице спокойная. «В городе продолжили работать школы для девочек. У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех», — рассказал Жирнов.

При этом ранее сообщалось, что часть сотрудников посольства России в столице Афганистана Кабуле эвакуируют. Кроме того, в сети появлялись сообщения о стрельбе на окраинах столицы.

16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что пока Москва не спешит признавать новое правительство. Он пообещал, что пока российская сторона будет наблюдать за тем, как себя поведут новые афганские власти в лице талибов.

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